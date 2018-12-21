Некоторым безработным могут назначать субсидии, - Рева

21 декабря, 2018, 11:08

В Минсоцполитики объяснили разницу между начислением субсидий для безработных в городах и селах

Об этом министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал в парламенте на часе вопросов к правительству, сообщает Еспресо.TV .

"Четко прописана в положении разница между жителями города и села. Учитывая, что в селе остается большая проблема безработицы, даже если человек не работает, ему может быть назначена субсидия по решению комиссии. Что касается городских жителей - я готов лично помочь им, если они готовы работать. Проблемы безработицы в крупных городах на сегодняшний день нет. Поэтому тех, кто не работает - нужно спросить "почему", - подчеркнул он.