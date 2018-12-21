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Некоторым безработным могут назначать субсидии, - Рева


фото: 5.ua
В Минсоцполитики объяснили разницу между начислением субсидий для безработных в городах и селах

Об этом министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал в парламенте на часе вопросов к правительству, сообщает Еспресо.TV .

"Четко прописана в положении разница между жителями города и села. Учитывая, что в селе остается большая проблема безработицы, даже если человек не работает, ему может быть назначена субсидия по решению комиссии. Что касается городских жителей - я готов лично помочь им, если они готовы работать. Проблемы безработицы в крупных городах на сегодняшний день нет. Поэтому тех, кто не работает - нужно спросить "почему", - подчеркнул он.

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