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НАПК нашла уголовные нарушения в финансовых отчетах трех партий


фото: 5.ua
Признаки уголовного преступления нашли в финансовых отчетах трех политических партий - ВО Батькивщина, УКРОП и Социал-демократической партии

Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Установлены факты предоставления заведомо недостоверных сведений в отчетах партий.

"В Нацполицию направлены три материала по ВО Батькивщина и по два материала по Социал-демократической партии и партии УКРОП, - добавили в Назка.

Начаты уголовные производства по признакам предоставления заведомо недостоверных сведений в отчете политических партий (ч.1 ст.159 (Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, политической партии (блока) УК Украины).

Санкция статьи предусматривает штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

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