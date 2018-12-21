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На Волыни запретили русскоязычный культурный продукт в публичном использовании


фото: volynonline
Волынский областной совет ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта до возвращения под контроль Украины всех временно оккупированных территорий

Об этом сообщает "Волынь online" .

"Во избежание эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни; для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоления последствий длительной языковой русификации и принимая во внимание многочисленные обращения патриотических и ветеранских общественных организаций областной совет решил установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины ", - говорится в решении.

Председателю Волынской облгосадминистрации Александру Савченко поручили создать рабочую группу из представителей областного совета, общественности, правоохранительных органов и райгосадминистраций для проведения разъяснительной работы среди физических и юридических лиц относительно моратория.

Депутаты облсовета также рекомендовали органам местного самоуправления области принять аналогичные решения.

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