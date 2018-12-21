На участке Одесской трассы произошло 5 ДТП: столкнулись более 10 авто, перевернулся автобус с пассажирами
21 декабря, 2018, 13:16
На трассе Одесса-Киев на участке длиной 20 км вблизи села Знаменка Ивановского района Одесской области произошло 5 ДТП
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
Так, на длинном спуске у Знаменки из-за тумана и гололеда грузовик столкнулся с "Таврией". При попытке избежать ДТП автобус "Одесса-Киев" с 20 пассажирами съехал в кювет. В ДТП попали еще несколько автомобилей.
Всего на участке длиной в 20 км произошло 5 ДТП с участием более 10 транспортных средств. Кроме указанных аварий на обочину съехали с дороги еще 3 грузовика, а легковушка Mitsubishi столкнулась с грузовиком Mercedes Sprinter.
В результате аварий три человека были госпитализированы, при этом один человек - в тяжелом состоянии. Кроме того, одна женщина получила незначительные травмы.
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