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McDonald's запускает доставку еды по всей Украине


фото: narcity
McDonald's, совместно с международным стартапом Glovo запустили сервис доставки еды в Киеве

Об этом сказал директор по региональному развитию Glovo Утсава Агарвал на пресс-конференции в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы активно работаем с McDonald's на 21 рынке. Теперь сервис доступен в Украине. Сейчас доставка охватывает 6 ресторанов, до конца года будет 10. После этого планируем активно расширяться", - сказал он.

Как отметил генеральный директор McDonald's Гжегож Хмелярский, компания до сих пор не имела в Украине официального договора ни с одним сервисом доставки в Украину. Потребители, как и раньше, могут пользоваться другими доступными сервисами, однако в таком случае, McDonald's не несет ответственность за качество предоставляемой услуги. Стоимость доставки будет фиксированной и составит 20 грн, минимального размера заказа не будет.

Доставка доступна в Шевченковском, Печерском и Соломенском районах Киева. В течение первого квартала 2019 года Glovo планирует охватить все районы, а к концу 2019 - все регионы Украины. В первую очередь доставка будет распространяться на города-миллионники.

 

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