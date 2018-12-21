Максим Бурбак: "Народный фронт" примет решение о выдвижении кандидата в президенты на съезде партии 2 февраля
21 декабря, 2018, 13:02
"Народный фронт" проведет съезд партии 2 февраля 2019 года
Об этом сообщил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время общения с журналистами в кулуарах парламента.
Об этом пишет пресс-служба партии.
"Вчера вечером состоялось заседание Политсовета партии "Народный фронт", где было принято решение о проведении съезда партии 2 февраля 2019 года. На нем будет принято решение о выдвижении кандидата от политической партии "Народный фронт", - заявил Максим Бурбаки.
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