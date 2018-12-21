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Кирилл назвал создание Православной церкви Украины антиканонической агрессией Константинополя

Московский патриарх Кирилл назвал создание Православной церкви Украины "антиканонической агрессией Константинополя и вмешательством во внутреннюю жизнь Русской православной церкви на территории Украины"

Об этом сообщает пресс-служба РПЦ.

Об этом Кирилл заявил, излагая свое видение истории создания Православной церкви Украины.

"К сожалению, на этом (назначение Варфоломеем экзархов, - ред.) антиканоническая агрессия Константинополя не остановилась, 11 октября Константинопольская Патриархия сообщила о решениях, принятых ее Синодом: предоставить автокефалию Украинской Церкви, которая на самом деле об этом не просила, восстановить в священном сане руководителей украинского раскола, отменить все наложенные на них канонические запреты и без разбора принять всех их и их последователей в церковное общение", - жалуется предстоятель РПЦ.

Патриарх Московский заявил, что речь идет о действиях церкви, "которая была нам Матерью" и добавил, что РПЦ не будет восстанавливать с Фанаром отношения.

Кроме того, Кирилл призвал предстоятелей поместных православных церквей не признавать результаты Объединительного собора в Киеве, на котором была создана Православная церковь Украины.

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