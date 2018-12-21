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Киев в пробках: задержки на мостах и десятках улиц - более 30 мин


фото: tsn
В столице образовались многочисленные пробки: заблокированы ряд улиц, проспекты и три моста

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Согласно данным н Амапа, в столице "стоят" несколько улиц, в частности бульвар Тараса Шевченко, бульвар Леси Украинский, улице Сечевых Стрельцов, Антоновича, Набережно-Крещатицкая, Верхний Вал, Вадима Гетьмана, Жилянская, Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, Крещатик тому подобное.

Движение затруднено и на проспектах - Победы и Воздухофлотском.

Задержки на бульваре Шевченко и бульваре Леси Украинский составляют более 30 минут.

Также заторы на трех мостах столицы Метро, Южный и Гаванский. На мосту Метро задержки превышают 20 минут.


 

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