Корпус Лукьяновского СИЗО отремонтировали за 3,5 млн. Фотофакт
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Заместитель министра юстиции Денис Чернышев отметил, что использование нового корпуса позволит создать более 100 дополнительных мест. В помещении предусмотрено полноценное естественное освещение камер, обновлены инженерные сети, утеплен фасад.
Во время ремонта восстановили 25 камерных помещений и баню.
В камерных помещениях установлены унитазы со сливными механизмами и рукомойниками, санузлы отгорожены перегородками, в отдельных камерах установлены новые современные телевизоры.
На капитальный ремонт потратили 3 476 900 грн средств государственного бюджета.
Также пресс-служба сообщает, что ранее этот корпус полностью не использовался. Эксплуатировалась часть помещений, где находится банно-прачечный комплекс.
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