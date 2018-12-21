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Корпус Лукьяновского СИЗО отремонтировали за 3,5 млн. Фотофакт

После капитального ремонта открылся один из корпусов киевского СИЗО

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Заместитель министра юстиции Денис Чернышев отметил, что использование нового корпуса позволит создать более 100 дополнительных мест. В помещении предусмотрено полноценное естественное освещение камер, обновлены инженерные сети, утеплен фасад.

Во время ремонта восстановили 25 камерных помещений и баню.

В камерных помещениях установлены унитазы со сливными механизмами и рукомойниками, санузлы отгорожены перегородками, в отдельных камерах установлены новые современные телевизоры.

На капитальный ремонт потратили 3 476 900 грн средств государственного бюджета.

Также пресс-служба сообщает, что ранее этот корпус полностью не использовался. Эксплуатировалась часть помещений, где находится банно-прачечный комплекс.

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