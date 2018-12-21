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Jurimex закрепилась на 17-й позиции рейтинга юридических компаний Украины по итогам года

По итогам рейтинга "Лидеры рынка: рейтинг юридических компаний Украины-2018" Jurimex заняла 17 место

Недавно были представлены результаты рейтинга "Лидеры рынка: рейтинг юридических компаний Украины-2018" "Юридической Газеты", которая уже несколько лет подряд проводит рейтинговое исследование отечественного рынка юридических услуг.

По итогам этого бизнес-года Jurimex закрепила свои позиции, заняв 17 место.

Также компанию отметили в таких номинациях, как "Налоговое право", "Право интеллектуальной собственности", "Авиация", "ТМТ". Более подробно со списком можно ознакомиться по ссылке .

 

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