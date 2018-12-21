Гривня стремительно укрепляется 3 дня подряд: доллар подешевел до 27,58 грн

21 декабря, 2018, 11:46

НБУ установил официальный валютный курс на 21 декабря на уровне 27,58 грн/$, 31,58 грн/евро и 4,09 грн за 10 российских рублей

Об этом сообщает сайт НБУ.

На наличном рынке 21 декабря по состоянию на 11:45, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,55 грн, продают - по 27,68 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,5 до 27,9 грн/$, продажи - в пределах 27,6-28,3 грн/$.

Накануне, 20 декабря НБУ определил стоимость доллара на уровне 27,72 грн, евро - 31,61 грн, 10 рублей - 4,13 грн.

19 декабря официальный валютный курс составил 27,85 грн/$, 31,68 грн/евро и 4,17 грн за 10 российских рублей.

18 декабря доллар по курсу НБУ стоил 27,89 грн, евро - 31,63 грн, 10 рублей - 4,19 грн.