 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Госсекретарь Великобритании пообещал не оставить без ответа агрессию России в отношении Украины

Великобритания сделает все возможное для поддержки Украины в условиях агрессии со стороны РФ

Об этом сказал государственный секретарь Великобритании Гэвин Уильямсон, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Уильямсон отметил, что действия РФ в Керченском проливе открытым актом агрессии.

"Мы видим, что это абсолютно открытый акт агрессии со стороны Российской Федерации по отношению к Украине. И, к сожалению, это не первый раз, когда мы видим такие акты агрессии", - подчеркнул Уильямсон.

Он также отметил, что страны Западной Европы должны поддержать Украину в "тяжелые времена".

"Мы должны сделать абсолютно четким и понятным для Кремля, то что они делают, является абсолютно неприемлемым, и эти действия не останутся без ответа", - подчеркнул госсекретарь Великобритании.

Также он отметил, что после событий на Азовском море отдал приказ, чтобы корабль Королевских ВМС Великобритании "ЕCHO" 19 декабря прибыл в Одессу.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать