Госсекретарь Великобритании пообещал не оставить без ответа агрессию России в отношении Украины

21 декабря, 2018, 17:08

Великобритания сделает все возможное для поддержки Украины в условиях агрессии со стороны РФ

Об этом сказал государственный секретарь Великобритании Гэвин Уильямсон, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Уильямсон отметил, что действия РФ в Керченском проливе открытым актом агрессии.

"Мы видим, что это абсолютно открытый акт агрессии со стороны Российской Федерации по отношению к Украине. И, к сожалению, это не первый раз, когда мы видим такие акты агрессии", - подчеркнул Уильямсон.

Он также отметил, что страны Западной Европы должны поддержать Украину в "тяжелые времена".

"Мы должны сделать абсолютно четким и понятным для Кремля, то что они делают, является абсолютно неприемлемым, и эти действия не останутся без ответа", - подчеркнул госсекретарь Великобритании.

Также он отметил, что после событий на Азовском море отдал приказ, чтобы корабль Королевских ВМС Великобритании "ЕCHO" 19 декабря прибыл в Одессу.