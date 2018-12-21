Госсекретарь Великобритании пообещал не оставить без ответа агрессию России в отношении Украины
Об этом сказал государственный секретарь Великобритании Гэвин Уильямсон, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Уильямсон отметил, что действия РФ в Керченском проливе открытым актом агрессии.
"Мы видим, что это абсолютно открытый акт агрессии со стороны Российской Федерации по отношению к Украине. И, к сожалению, это не первый раз, когда мы видим такие акты агрессии", - подчеркнул Уильямсон.
Он также отметил, что страны Западной Европы должны поддержать Украину в "тяжелые времена".
"Мы должны сделать абсолютно четким и понятным для Кремля, то что они делают, является абсолютно неприемлемым, и эти действия не останутся без ответа", - подчеркнул госсекретарь Великобритании.
Также он отметил, что после событий на Азовском море отдал приказ, чтобы корабль Королевских ВМС Великобритании "ЕCHO" 19 декабря прибыл в Одессу.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "Суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряка.
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