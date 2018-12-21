ЕС и США призвали Россию освободить крымскотатарского политзаключенного Бекирова

21 декабря, 2018, 13:34

20 декабря Майя Косьянчич и посольство США в Украине призвали Россию освободить крымскотатарского политзаключенного Эдема Бекирова

Соответствующие призывы опубликовали в Twitter.

"Мы призываем Россию освободить Эдема Бекирова, состояние здоровья которого очень тяжелое, и ему не оказывают медицинскую помощь. Мы стоим вместе со всеми несправедливо задержанными украинскими политзаключенными и призываем Россию освободить их немедленно", - говорится в сообщении посольства.

"Мы ожидаем немедленного освобождения крымскотатарского правозащитника Эдема Бекирова, который был задержан российскими властями. Он тяжело болен и нуждается в ежедневном доступе к медицинской помощи", - написала пресс-секретарь верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Майя Косьянчич.

We expect an immediate release of Crimean Tatar rights activist Edem #Bekirov , who was detained by #Russia authorities. He is in ill health and needs daily access to appropriate medical care. #FreeBekirov # EU4HumanRights - Maja Kocijančič (@MajaEUspox) December 20, 2018

Мы призываем Россию освободить Эдема Бекирова, состояние здоровья которого очень тяжелый, и ему не оказывают медицинскую помощь. Мы стоим вместе со всеми несправедливо задержанными украинскими политзаключенными и призываем Россию освободить их немедленно. - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 20, 2018