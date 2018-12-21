ЕС и США призвали Россию освободить крымскотатарского политзаключенного Бекирова
Соответствующие призывы опубликовали в Twitter.
"Мы призываем Россию освободить Эдема Бекирова, состояние здоровья которого очень тяжелое, и ему не оказывают медицинскую помощь. Мы стоим вместе со всеми несправедливо задержанными украинскими политзаключенными и призываем Россию освободить их немедленно", - говорится в сообщении посольства.
"Мы ожидаем немедленного освобождения крымскотатарского правозащитника Эдема Бекирова, который был задержан российскими властями. Он тяжело болен и нуждается в ежедневном доступе к медицинской помощи", - написала пресс-секретарь верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Майя Косьянчич.
We expect an immediate release of Crimean Tatar rights activist Edem #Bekirov , who was detained by #Russia authorities. He is in ill health and needs daily access to appropriate medical care. #FreeBekirov # EU4HumanRights- Maja Kocijančič (@MajaEUspox) December 20, 2018
Мы призываем Россию освободить Эдема Бекирова, состояние здоровья которого очень тяжелый, и ему не оказывают медицинскую помощь. Мы стоим вместе со всеми несправедливо задержанными украинскими политзаключенными и призываем Россию освободить их немедленно.- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 20, 2018
- Как сообщалось ранее, российские силовики задержали на въезде в оккупированный Крым жителя Новоалексеевка Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. А на заседании суда ему стало плохо .
- У него сахарный диабет, недавно он перенес инфаркт, а в января 2018 года -операцию на сердце. Кроме того, Бекиров ходит с помощью протеза на правой ноге ниже колена. Адвокат активиста заявил, что Бекирову не оказывают медицинскую помощь.
- Бекирову предъявили официальное обвинение в незаконном обороте оружия.
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