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ЕС и США призвали Россию освободить крымскотатарского политзаключенного Бекирова

20 декабря Майя Косьянчич и посольство США в Украине призвали Россию освободить крымскотатарского политзаключенного Эдема Бекирова

Соответствующие призывы опубликовали в Twitter.

"Мы призываем Россию освободить Эдема Бекирова, состояние здоровья которого очень тяжелое, и ему не оказывают медицинскую помощь. Мы стоим вместе со всеми несправедливо задержанными украинскими политзаключенными и призываем Россию освободить их немедленно", - говорится в сообщении посольства.

"Мы ожидаем немедленного освобождения крымскотатарского правозащитника Эдема Бекирова, который был задержан российскими властями. Он тяжело болен и нуждается в ежедневном доступе к медицинской помощи", - написала пресс-секретарь верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Майя Косьянчич.

  • Как сообщалось ранее, российские силовики задержали на въезде в оккупированный Крым жителя Новоалексеевка Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. А на заседании суда ему стало плохо .
  • У него сахарный диабет, недавно он перенес инфаркт, а в января 2018 года -операцию на сердце. Кроме того, Бекиров ходит с помощью протеза на правой ноге ниже колена. Адвокат активиста заявил, что Бекирову не оказывают медицинскую помощь.
  • Бекирову предъявили официальное обвинение в незаконном обороте оружия.

 

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