ЕС продлил антироссийские санкции за войну на Донбассе
Об этом говорится в сообщении Европейского Совета .
Учитывая тот факт, что Россия не выполняет Минские договоренности, ЕС решил продлить экономические санкции против России.
"Рада продлила экономические санкции в отношении специфических секторов российской экономики до 31 июля 2019 года", - говорится в заявлении.
Решение приняли в пятницу, 21 декабря, единогласно.
Отметим, что впервые санкции были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России, которые дестабилизируют ситуацию в Украине, и усилились в сентябре 2014 года.
Символічно, що напередодні Різдва і Нового Року Рада ЄС прийняла рішення щодо продовження економічних та секторальних санкцій проти Росії за агресію на Донбасі. #StopRussianAggression pic.twitter.com/uJJGdMspBv— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 грудня 2018 р.
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