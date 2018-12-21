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ЕС продлил антироссийские санкции за войну на Донбассе


фото: epa
Европейский Союз решил продлить экономические санкции против России на полгода за невыполнение Минских договоренностей

Об этом говорится в сообщении Европейского Совета .

Учитывая тот факт, что Россия не выполняет Минские договоренности, ЕС решил продлить экономические санкции против России.

"Рада продлила экономические санкции в отношении специфических секторов российской экономики до 31 июля 2019 года", - говорится в заявлении.

Решение приняли в пятницу, 21 декабря, единогласно.

Отметим, что впервые санкции были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России, которые дестабилизируют ситуацию в Украине, и усилились в сентябре 2014 года.

 

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