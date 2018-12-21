Денисова сообщила председателю комитета ПА ОБСЕ о том, как РФ ежедневно пополняет списки пленных

21 декабря, 2018, 16:15

Информация о состоянии здоровья захваченных Россией возле Керченского пролива украинских военнопленных моряков до сих пор противоречива

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Она сегодня встретилась с председателем комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам Маргаретой Кинер Неллен и докладчиком комитета Кириякос Кирияк-Хаджияни, которые впервые с миссией приехали в Украину.

Денисова отметила, что международная поддержка очень важна для Украины, особенно в вопросах давления на Российскую Федерацию, чтобы она отпустила украинских политзаключенных и военнопленных.

"Я проинформировала представителей комитета ПА ОБСЕ о ситуации по захвату наших 24 моряков Российской Федерацией. Который раз подчеркнула, что мы имеем противоречивую информацию о состоянии здоровья украинских моряков. Я, как уполномоченный, постоянно стараюсь попасть к ним, чтобы лично увидеть их состояние и условия содержания. Пока таких разрешений я не получила, поэтому просила представителей Третьего Генерального Комитета ПА ОБСЕ помощи в этом вопросе ", - заявила Денисова.

"Не обошла вниманием наших политзаключенных, которых удерживает РФ. К сожалению, не каждый день список пополняется. Я проинформировала о недавнем задержании крымского татарина Эдема Бекирова, которого в тяжелом состоянии поместили в СИЗО и не предоставляют никакой медицинской помощи. Еще одного крымского татарина Сервера Мустафаева недавно поместили в психиатрическую больницу ", - сообщила Денисова.