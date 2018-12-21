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Бурбак - лидерам фракций: Почему вы так боитесь Медведчука?

Руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак призвал лидеров всех парламентских фракций и президента Украины проявить смелость и присоединиться к борьбе с кремлевскими агентами, которую ведет "Народный фронт"

Об этом он заявил, выступая с парламентской трибуны, пишет пресс-служба партии.

"Мы обращаемся к народным депутатам, к лидерам фракций, к Президенту Украины, к Службе безопасности Украины - почему единственная политическая сила, которая сознательно и четко борется с угрозой российского реванша - это наша фракция," Народный фронт ". Где голос БПП, голос" Батькивщины ","Самопомочи", Радикальной партии? Ребята, я многих вас знаю лично, кто засыпал ваши глаза солью или напугал так, чтобы бояться упомянуть фамилию Медведчука?" - подчеркнул он.

"Также мы обращаемся к Президенту Украины с вопросом: Петр Алексеевич, почему тот, кто служит Путину, свободно ведет бизнес, зарабатывая на украинцах? И даже пишут, что заходит в самые высокие кабинеты, рассчитывая на вполне дружелюбное отношение их хозяев. Кто держит за руки службу безопасности, останавливая расследование деятельности "друга Путина", как называет себя сам Медведчук ", - сказал Бурбаки.

Он напомнил, что кум Путина Медведчук неоднократно высказывался за план федерализации Украины, выступал за прямой диалог с главарями так называемых ДНР-ЛНР и критиковал Соглашение об ассоциации с ЕС.

"Это тот, кто требует нейтрального статуса для страны в расчете на то, что именно нейтральный статус оставит Украину один на один с российским фюрером без поддержки цивилизованного мира", - добавил руководитель фракции НФ.

"Это тот самый Медведчук, который сегодня сосредоточил в своих руках влияние на пул антиукраинских пропагандистских телевизионных каналов, которые, плюя людям в глаза, называют Революцию Достоинства государственным переворотом, участников Майдана преступниками, а" Беркут ", расстрелявший Небесную сотню, называют героями. это далеко не весь перечень заслуг Медведчука перед Россией", - сказал Максим Бурбак.

Он подчеркнул, что уже сегодня политтехнологи, эксперты и журналисты открыто говорят о планах Медведчука занять должность Председателя Верховной Рады Украины после следующих выборов.

"При мощной поддержке пропагандистских рупоров, инкорпорированных в украинской медийной среде, тотальном обмане украинцев, информационной агрессии и российских деньгах, - этот сценарий, мы должны смотреть правде в глаза, имеет шансы быть реализован. Тогда мы получим врага страны в самом сердце украинской власти" - сказал Бурбаки.

В связи с этим руководитель фракции "Народный фронт" призвал всех лидеров фракций поддержать создание в парламенте ВСК по расследованию деятельности путинского агента Медведчука, которую инициировал "Народный фронт".

"Будьте смелыми. И решительными. Присоединяйтесь к "Народному фронту"в борьбе с кремлевскими агентами. С нами не страшно. Поддерживайте создании Временной следственной комиссии по Медведчуку", - резюмировал он.

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