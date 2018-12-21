Британские дипломаты спели колядку, чтобы поздравить украинцев
21 декабря, 2018, 13:13
Дипломаты британского посольства поздравили украинцев с праздниками игрой на музыкальных инструментах и исполнением колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю"
Соответствующее видео они опубликовали на странице посольства в Facebook.
"Отдавая дань украинским традициям, представляем наше исполнение известной колядки", - отметили в пресс-службе посольства.
Многие дипломаты играют на различных музыкальных инструментах, а также любят петь. Посол Джудит Гоф, которая в видео играет на треугольнике, отметила, что традиция петь колядки существует также в Великобритании, впрочем, она присоединилась к исполнению украинской колядки впервые.
Съемка поздравления прошла на сцене Дома звукозаписи Украинского радио в Киеве. Видео снято в вертикальном адаптированном под мобильные телефоны формате.
По теме
21 декабря, 2018 В Польше 11-летняя украинка родила ребенка, - польские СМИ
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
21 декабря, 2018 В Польше 11-летняя украинка родила ребенка, - польские СМИ
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-