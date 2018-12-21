Британские дипломаты спели колядку, чтобы поздравить украинцев

Соответствующее видео они опубликовали на странице посольства в Facebook.

"Отдавая дань украинским традициям, представляем наше исполнение известной колядки", - отметили в пресс-службе посольства.

Многие дипломаты играют на различных музыкальных инструментах, а также любят петь. Посол Джудит Гоф, которая в видео играет на треугольнике, отметила, что традиция петь колядки существует также в Великобритании, впрочем, она присоединилась к исполнению украинской колядки впервые.

Съемка поздравления прошла на сцене Дома звукозаписи Украинского радио в Киеве. Видео снято в вертикальном адаптированном под мобильные телефоны формате.