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Британские дипломаты спели колядку, чтобы поздравить украинцев

Дипломаты британского посольства поздравили украинцев с праздниками игрой на музыкальных инструментах и исполнением колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю"

Соответствующее видео они опубликовали на странице посольства в Facebook.

"Отдавая дань украинским традициям, представляем наше исполнение известной колядки", - отметили в пресс-службе посольства.

Многие дипломаты играют на различных музыкальных инструментах, а также любят петь. Посол Джудит Гоф, которая в видео играет на треугольнике, отметила, что традиция петь колядки существует также в Великобритании, впрочем, она присоединилась к исполнению украинской колядки впервые.

Съемка поздравления прошла на сцене Дома звукозаписи Украинского радио в Киеве. Видео снято в вертикальном адаптированном под мобильные телефоны формате.

 

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