 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Британец 6 недель не знал о выигрыше в лотерею $ 96 млн, ведь потерял билет в собственном авто

Британский строитель Эндрю Кларк потерял лотерейный билет в авто, а когда его нашел - выяснил, что выиграл $ 96 млн

Об этом сообщает Украинская служба ВВС .

Его жена услышала в новостях, что победитель розыгрыша, который состоялся еще в начале ноября, до сих пор не обратился за выигрышем. Тогда она попросила мужа найти и проверить все билеты, которые он покупал.

Оказывается, еще летом Кларк приобрел лотерейные билеты, оставил их в машине, однако был сильный ветер и выдул билеты через окно. Британец называет себя счастливчиком, ведь не выдуло счастливый билет.

По словам Эндрю Кларка, он пока не решил, как потратит большую часть выигранных средств, но уже точно знает, что досрочно выйдет на пенсию. Они вместе с женой уже успели приобрести новый дом, однако, признается, что самое приятное в выигрыше - это возможность помочь своей семье.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать