Британец 6 недель не знал о выигрыше в лотерею $ 96 млн, ведь потерял билет в собственном авто

21 декабря, 2018, 18:53

Британский строитель Эндрю Кларк потерял лотерейный билет в авто, а когда его нашел - выяснил, что выиграл $ 96 млн

Об этом сообщает Украинская служба ВВС .

Его жена услышала в новостях, что победитель розыгрыша, который состоялся еще в начале ноября, до сих пор не обратился за выигрышем. Тогда она попросила мужа найти и проверить все билеты, которые он покупал.

Оказывается, еще летом Кларк приобрел лотерейные билеты, оставил их в машине, однако был сильный ветер и выдул билеты через окно. Британец называет себя счастливчиком, ведь не выдуло счастливый билет.

По словам Эндрю Кларка, он пока не решил, как потратит большую часть выигранных средств, но уже точно знает, что досрочно выйдет на пенсию. Они вместе с женой уже успели приобрести новый дом, однако, признается, что самое приятное в выигрыше - это возможность помочь своей семье.