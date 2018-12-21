Британцы будут тренировать украинскую морскую пехоту

21 декабря, 2018, 21:38

Группа военнослужащих военно-морских сил Великобритании в январе прибудет в Украину для определения размера необходимой помощи украинским ВМС

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, передает пресс-служба Минобороны.

Полторак подвел итоги встречи с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном, который приезжал в Украину.

Министр отметил, что были приняты решения, связанные с началом работы по подготовке морских пехотинцев.

"Уже в январе в Украину прибудет группа военнослужащих военно-морских сил Великобритании для организации взаимодействия, планирования совместных учений, а также определения необходимой материально-технической помощи Вооруженным силам Украины, непосредственно военно-морским силам", - отметил Полторак.

По его словам, стороны рассмотрели возможности расширения формата и выхода на новый уровень подготовки в рамках тренировочной программы Orbital.