Британцы будут тренировать украинскую морскую пехоту
Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, передает пресс-служба Минобороны.
Полторак подвел итоги встречи с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном, который приезжал в Украину.
Министр отметил, что были приняты решения, связанные с началом работы по подготовке морских пехотинцев.
"Уже в январе в Украину прибудет группа военнослужащих военно-морских сил Великобритании для организации взаимодействия, планирования совместных учений, а также определения необходимой материально-технической помощи Вооруженным силам Украины, непосредственно военно-морским силам", - отметил Полторак.
По его словам, стороны рассмотрели возможности расширения формата и выхода на новый уровень подготовки в рамках тренировочной программы Orbital.
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