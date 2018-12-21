Белорусская церковь назвала "раскольнической общиной" Православную церковь Украины
21 декабря, 2018, 11:53
Минская епархия Белорусской православной церкви официально заявила о своей позиции по созданию Православной церкви
Об этом говорится на сайте Белорусской православной церкви.
Церковь назвала создание ПЦУ и избрание ее председателя "посягательством Константинополя на каноничную территорию Русской православной церкви".
В официальном заявлении Минска епархия отметила:
- признать раскольнической общиной Автокефальную церковь Украины во главе с митрополитом киевским и всея Украины Епифанием. Объяснить невозможность служить с духовенством этой церкви;
- на приходах Минской епархии разъяснить позицию Русской православной церкви по ситуации в Украине;
- молиться за решения "конфликта на земле Украины", исцеление "раскола" и мир среди братского народа Украины;
- поддержать главу УПЦ МП Онуфрия и церковь в целом;
- поблагодарить Московского патриарха Кирилла за твердость в позиции за чистоту церковных канонов;
- поддержать решение Синода Русской православной церкви, Синода Белорусской православной церкви и других структур о невозможности евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
- Напомним, Петр Порошенко достиг соглашения со Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине . УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольского патриарха по автокефальной церкви в Украине. Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента.
- 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему патриарху УПЦ КП Филарету и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии Украинской церкви.
- Церковь, которая получит Томос после объединительного Собора, будет называться "Православная церковь в Украине". Украина и Вселенский патриархат заключили важное международно-правовое двустороннее соглашение о сотрудничестве в рамках процесса предоставления Томосу об автокефалии.
- 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
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