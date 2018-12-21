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Белорусская церковь назвала "раскольнической общиной" Православную церковь Украины


фото: church.by
Минская епархия Белорусской православной церкви официально заявила о своей позиции по созданию Православной церкви

Об этом говорится на сайте Белорусской православной церкви.

Церковь назвала создание ПЦУ и избрание ее председателя "посягательством Константинополя на каноничную территорию Русской православной церкви".

В официальном заявлении Минска епархия отметила:

  1. признать раскольнической общиной Автокефальную церковь Украины во главе с митрополитом киевским и всея Украины Епифанием. Объяснить невозможность служить с духовенством этой церкви;
  2. на приходах Минской епархии разъяснить позицию Русской православной церкви по ситуации в Украине;
  3. молиться за решения "конфликта на земле Украины", исцеление "раскола" и мир среди братского народа Украины;
  4. поддержать главу УПЦ МП Онуфрия и церковь в целом;
  5. поблагодарить Московского патриарха Кирилла за твердость в позиции за чистоту церковных канонов;
  6. поддержать решение Синода Русской православной церкви, Синода Белорусской православной церкви и других структур о невозможности евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
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