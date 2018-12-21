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Американский заключенный, убегая из колонии, сел в автомобиль к полицейскому

Американский заключенный, который пытался автостопом уехать подальше от колонии, вернулся за решетку - водитель, подобравший его, оказался полицейским

31-летний Аллен Льюис убежал, когда его перевозили из Центра предварительного заключения округа Гринап в штате Кентукки, в другой штат, где против него должны были предъявить обвинение, передает ВВС .

Льюис пожаловался офицеру, который его перевозил, что наручники причиняют боль, потому офицер потянулся, чтобы их ослабить.

Когда офицер открыл один из браслетов, Льюис начал драку, а затем скрылся пешком. Пока тюрьма разворачивала поисковую операцию, беглец смог добраться до соседнего шоссе, где попытался поймать авто. К сожалению для него водитель, который остановился, оказался полицейским из студенческого городка местного университета Морхед.

Браслет наручников на одной из рук Льюиса достаточно однозначно свидетельствовал о том, что он беглец. Начальник тюремной службы округа Гринап Майк Уортингтон подтвердил, что Льюиса вернули в тюрьму, и к обвинениям против него должны добавить попытку побега.

"Он думал, что его подвезут, так и произошло", - добавил он.

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