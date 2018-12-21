 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Активы Азарова будут под арестом, - ГПУ

Активы бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова будут под арестом, несмотря на решение Европейского суда об отмене персональных санкций

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"Практически все обнаруженные активы бывших высокопоставленных чиновников (окружения) времен Виктора Януковича, в том числе Николая Азарова, арестованы в рамках соответствующих уголовных производств как в Украине, так и за рубежом", - написал он.

Он также отметил, что арест данных активов продолжится независимо от действия санкций ЕС и Швейцарии.

Активы Азарова могут вернуть Украину после вступления в силу соответствующего решения суда, но на сегодня санкции ЕС действуют по 13 украинским экс-чиновникам, Швейцарии - по 18.

"Отмена судом ЕС принятых в предыдущие годы решений Совета ЕС о расширении санкций в отношении отдельных лиц не влияет на действующий санкционный режим Европейского союза", - добавил он.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

21 декабря, 2018 пятница

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать