Активы Азарова будут под арестом, - ГПУ

21 декабря, 2018, 09:01

Активы бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова будут под арестом, несмотря на решение Европейского суда об отмене персональных санкций

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"Практически все обнаруженные активы бывших высокопоставленных чиновников (окружения) времен Виктора Януковича, в том числе Николая Азарова, арестованы в рамках соответствующих уголовных производств как в Украине, так и за рубежом", - написал он.

Он также отметил, что арест данных активов продолжится независимо от действия санкций ЕС и Швейцарии.

Активы Азарова могут вернуть Украину после вступления в силу соответствующего решения суда, но на сегодня санкции ЕС действуют по 13 украинским экс-чиновникам, Швейцарии - по 18.

"Отмена судом ЕС принятых в предыдущие годы решений Совета ЕС о расширении санкций в отношении отдельных лиц не влияет на действующий санкционный режим Европейского союза", - добавил он.