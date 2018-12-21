Активы Азарова будут под арестом, - ГПУ
Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.
"Практически все обнаруженные активы бывших высокопоставленных чиновников (окружения) времен Виктора Януковича, в том числе Николая Азарова, арестованы в рамках соответствующих уголовных производств как в Украине, так и за рубежом", - написал он.
Он также отметил, что арест данных активов продолжится независимо от действия санкций ЕС и Швейцарии.
Активы Азарова могут вернуть Украину после вступления в силу соответствующего решения суда, но на сегодня санкции ЕС действуют по 13 украинским экс-чиновникам, Швейцарии - по 18.
"Отмена судом ЕС принятых в предыдущие годы решений Совета ЕС о расширении санкций в отношении отдельных лиц не влияет на действующий санкционный режим Европейского союза", - добавил он.
- Напомним, в июле 2017 Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре начать специальное расследование в отношении бывшего премьер-министра Николая Азарова по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
- В января 2018 года Генпрокуратура сообщила о подозрении и объявила в розыск экс-премьера Николая Азарова по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО "Укргаздобыча" и ОАО "Укрнафта" сжиженным газом в особо крупных размерах, причинившее государству ущерб в размере 2, 2 млрд грн.
- Следственный судья Печерского райсуда Киева дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении экс-премьер-министра Николая Азарова.
- Европейский суд от 19 декабря отменил решение о наложении санкций на экс-премьер-министра беглого Николая Азарова.
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