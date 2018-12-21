 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

53% украинцев не считают себя ответственными за выбор президента, - опрос


фото: 112.ua
В Украине 53% граждан считают, что не несут никакой личной ответственности за то, кто является президентом страны, а почти 29% не интересуется политикой вообще

Об этом свидетельствуют данные опроса "Мониторинг 2018: основные тенденции изменений общественного мнения", проведенный Институтом социологии НАН Украины и Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Согласно данным опроса, 53,2% украинцев считают, что не несут никакой личной ответственности за то, кто является президентом страны, 30,4% ответили, что несут частичную ответственность, 7,3% - сказали, что - полную, а 9 , 1% - затруднились с ответом.

Среди населения сохраняется неверие в возможность влиять на действия власти. В частности 54% опрошенных отметили, что они не смогли бы ничего сделать в случае нарушения их прав со стороны правительства Украины; еще около 31% не смогли определиться в этом вопросе и только 15% сказали, что возможности соответствующего влияния на правительство есть. Однако можно отметить, что после 2012 г.. фиксируется постепенное уменьшение доли отрицательных ответов и небольшой рост положительных.

Также, согласно исследованию доверия к государственным и политическим институтам, 43% респондентов доверяют армии, 18,4% - местным органам власти, 17% - профсоюзам, 12,5% - полиции, 8,1% - прокуратуре, 7,8% - президенту, 7,2% - правительству, 7,1% - судам, 4,7% - Верховной Раде, а 5,5% затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, 28,9% респондентов ответили, что их вообще не интересует политика, 60,9% - в определенной степени интересует, 10,3% - очень интересует.

Опрос проводился с 13 по 29 сентября 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса, было опрошено 1800 респондентов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать