53% украинцев не считают себя ответственными за выбор президента, - опрос

21 декабря, 2018, 15:33

В Украине 53% граждан считают, что не несут никакой личной ответственности за то, кто является президентом страны, а почти 29% не интересуется политикой вообще

Об этом свидетельствуют данные опроса "Мониторинг 2018: основные тенденции изменений общественного мнения", проведенный Институтом социологии НАН Украины и Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Согласно данным опроса, 53,2% украинцев считают, что не несут никакой личной ответственности за то, кто является президентом страны, 30,4% ответили, что несут частичную ответственность, 7,3% - сказали, что - полную, а 9 , 1% - затруднились с ответом.

Среди населения сохраняется неверие в возможность влиять на действия власти. В частности 54% опрошенных отметили, что они не смогли бы ничего сделать в случае нарушения их прав со стороны правительства Украины; еще около 31% не смогли определиться в этом вопросе и только 15% сказали, что возможности соответствующего влияния на правительство есть. Однако можно отметить, что после 2012 г.. фиксируется постепенное уменьшение доли отрицательных ответов и небольшой рост положительных.

Также, согласно исследованию доверия к государственным и политическим институтам, 43% респондентов доверяют армии, 18,4% - местным органам власти, 17% - профсоюзам, 12,5% - полиции, 8,1% - прокуратуре, 7,8% - президенту, 7,2% - правительству, 7,1% - судам, 4,7% - Верховной Раде, а 5,5% затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, 28,9% респондентов ответили, что их вообще не интересует политика, 60,9% - в определенной степени интересует, 10,3% - очень интересует.

Опрос проводился с 13 по 29 сентября 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса, было опрошено 1800 респондентов.