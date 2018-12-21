21 декабря продление санкций ЕС против России официально вступает в силу
21 декабря, 2018, 12:44
В пятницу, 21 декабря санкции ЕС против России из-за военной агрессии в Украине будут продлены официально
Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.
"Экономические санкции против России будут официально продлены на 6 месяцев сегодня после обеда", - написал Йозвяк.
The EU's economic sanctions against #Russia will be officially prolonged by 6 months this afternoon. #Crimea #Ukraine- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 21 декабря 2018 г.
- Напомним, Европарламент призвал Россию немедленно освободить пленных украинских моряков, а ЕС - отказаться от "Северного потока-2" и закрыть порты для судов РФ.
- ЕС решил продлить санкции против России и потребовал от РФ немедленного освобождения всех украинских моряков.
- Лидеры ЕС открыли возможность для новых санкций против РФ.
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