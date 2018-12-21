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21 декабря продление санкций ЕС против России официально вступает в силу


фото: sputnik
В пятницу, 21 декабря санкции ЕС против России из-за военной агрессии в Украине будут продлены официально

Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Экономические санкции против России будут официально продлены на 6 месяцев сегодня после обеда", - написал Йозвяк.

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