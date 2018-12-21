21 декабря продление санкций ЕС против России официально вступает в силу

21 декабря, 2018, 12:44

В пятницу, 21 декабря санкции ЕС против России из-за военной агрессии в Украине будут продлены официально

Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Экономические санкции против России будут официально продлены на 6 месяцев сегодня после обеда", - написал Йозвяк.