Зонд сфотографировал "ледяное озеро" на Марсе

20 декабря, 2018, 16:05

Автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства, которая предназначена для изучения Марса "Марс-экспресс" направила снимки кратера "Королев" на планете

Соответствующее фото опубликовало Европейское космическое агентство.

По мнению ученых, присутствующая на Марсе вода - это лишь остатки от прежних запасов. Согласно одной из теорий, на Красной планете ранее существовали реки, озера и океаны, сопоставимые по объемам с Северным Ледовитым океаном.

Ученые считают, что со временем эти запасы воды испарились в космос вместе с атмосферой планеты. Лишь небольшая часть воды сохранилась в виде ледовых шапок.

Кратер "Королев" является одним из крупнейших на Марсе - его площадь составляет 82 километра, и он полностью заполнен льдом. Толщина льда может доходить в самые холодные времена до 2 километров.

Зонд Марс-экспресс занимается исследованием Красной планеты с 25 декабря 2003 года. Он также параллельно собирает информацию об одном из двух спутников Марса, Фобосе, с которым регулярно сближается.

Этот кратер был назван в 1973 году в честь Сергея Павловича Королева (1906-1966), руководителя ракетной программы СССР, конструктора ракет периода Космических гонки в 1950-х и 1960-х.

Королев работал над рядом известных миссий, включая программу "Спутник" - первых искусственных спутников, которые когда-либо выходили на орбиту вокруг Земли, в 1957 году и последующих годах программы "Восток" и "ВОКС" "Разведка космоса" ("Восток" - космический аппарат, первый в истории человека, Юрий Гагарин, в космос в 1961 году.), а также первые межпланетные миссии на Луну, Марс и Венус.