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Желтые жилеты: во Франции в ходе протестов уже 9 погибших


фото: REUTERS
Во время продолжающихся во Франции протестов "желтых жилетов" погибли уже 9 человек. Демонстранты продолжают блокировать пункты въезда на автомагистрали и транспортные развязки по всей стране

Об этом пишет AP .

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что девятое лицо, которое погибло 20 декабря, было участником протеста в юго-западном городе Аген.

Призывая к спокойствию во время праздников, Кастанер сказал: "Это должно остановиться. Девять мертвых".

Парламентарий Оливье Дамусин заметил, что протестующий попал под грузовик, и был местным лидером движения "желтых жилетов".

Восемь других также умерли в основном из-за дорожно-транспортных происшествий, связанных с блокировкой движения.

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