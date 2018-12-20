Желтые жилеты: во Франции в ходе протестов уже 9 погибших
20 декабря, 2018, 16:42
Во время продолжающихся во Франции протестов "желтых жилетов" погибли уже 9 человек. Демонстранты продолжают блокировать пункты въезда на автомагистрали и транспортные развязки по всей стране
Об этом пишет AP .
Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что девятое лицо, которое погибло 20 декабря, было участником протеста в юго-западном городе Аген.
Призывая к спокойствию во время праздников, Кастанер сказал: "Это должно остановиться. Девять мертвых".
Парламентарий Оливье Дамусин заметил, что протестующий попал под грузовик, и был местным лидером движения "желтых жилетов".
Восемь других также умерли в основном из-за дорожно-транспортных происшествий, связанных с блокировкой движения.
- Напомним, движение "желтых жилетов" возникло в соцсетях. Распознать друг друга участники могут по желтому аварийном жилету.
- На фоне протестов "желтых жилетов" во Франции пророссийские аккаунты распространяют ложную информацию об акциях.
- 4 декабря стало известно, что французское правительство отсрочит увеличение налога на топливо , введение которого привело к массовым протестам.
- 8 декабря во Франции протесты "желтых жилетов" вспыхнули с новой силой .
- СБУ заявила, что протестами "желтых жилетов" во Франции руководят спецслужбы России. Спецслужбы Франции проверят влияние России на протесты.
- Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что протесты привели к "экономической катастрофе" .
- 10 декабря Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к гражданам по поводу протестов так называемых "желтых жилетов", которые выступают против повышения цен на топливо, экологического налога и экономической политики правительства в целом.
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