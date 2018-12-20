Заработал портал, который проверяет оценку стоимости земельного участка

20 декабря, 2018, 16:59

Сервис позволяет онлайн проверить оценочную стоимость земельного участка

Об этом сообщил и. о. министра аграрной политики Максим Мартынюк в Facebook.

Отмечается, что базой для расчета нормативной денежной оценки земельного участка являются показатели качества почв (последние грунтовые обследования были в 1995 году).

В феврале Кабмин принял постановление, которое согласовало проведение общенациональной нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения по всей Украине. С того времени провели комплекс работ по оценке, данные сведены в единый массив, написанный алгоритм, созданный портал с возможностью онлайн-расчета НГО.

Мартынюк отметил, что для граждан-собственников земли, которые сдают участки в аренду, - возможность, опираясь на данные НПО, убедиться в справедливости арендной платы и при необходимости скорректировать ее.

Для арендаторов это возможность четко спрогнозировать свои арендные расходы в любой части Украины и объем обязательных платежей.

Для органов местного самоуправления - четкое представление об оценке земельных ресурсов и возможность четко просчитать поступления в бюджеты, внедрение планирования.