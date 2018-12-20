Илона Маска "запихнули" в пародию на "Интерстеллар". Что из этого вышло
20 декабря, 2018, 10:46
Пользователь Twitter спародировал сцену стыковки шаттла с кораблем "Эндюранс" из фильма "Интерстеллар": в ней Маск сажает первую ступень своей ракеты на Землю
Об этом сообщает CNET .
Пользователь Твиттера под псевдонимом KaziooFX опубликовал пародийный ролик с Маском в главной роли. Автор уверяет, что для замены лица он использовал не нейросети, а традиционные методы монтажа.
Он вручную наложил лицо Маска поверх лица Макконахи, использовав записи предпринимателя из различных интервью. В видео есть момент, где предприниматель курит марихуану.
Пародия с Маском
Оригинальный ролик
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