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Игра года от Google: проверьте, насколько вы "в тренде"

Google запустила тест-игру под названием Game of the Year: в ней предлагается проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в трендах этого года

Об этом пишет Engadget.

В "Игре года" вам нужно будет ответить на 20 вопросов о самых популярных поисковых запросах этого года. Сначала на выбор программа дает только 2 варианта ответов, но со временем количество возможных вариантов увеличивается.

После того как вы дадите три неправильных ответа, игра завершается. Между вопросами Google рассказывает интересный факт о данном тренде или какую-то шутку. За скорость ответов даются дополнительные баллы. Поиграть в игрушку от Google можно здесь .

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