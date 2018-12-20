Игра года от Google: проверьте, насколько вы "в тренде"

20 декабря, 2018, 22:05

Google запустила тест-игру под названием Game of the Year: в ней предлагается проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в трендах этого года

Об этом пишет Engadget.

В "Игре года" вам нужно будет ответить на 20 вопросов о самых популярных поисковых запросах этого года. Сначала на выбор программа дает только 2 варианта ответов, но со временем количество возможных вариантов увеличивается.

После того как вы дадите три неправильных ответа, игра завершается. Между вопросами Google рассказывает интересный факт о данном тренде или какую-то шутку. За скорость ответов даются дополнительные баллы. Поиграть в игрушку от Google можно здесь .