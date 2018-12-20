Январскую пенсию не будут выплачивать в декабре

20 декабря, 2018, 15:01

Кабинет министров Украины не будет выплачивать в декабре 2018 года пенсии за два месяца - декабрь и январь

Об этом сообщила пресс-служба министерства социальной политики Украины.

"В декабре будет осуществлена выплата пенсий за декабрь, а за январь - в января 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые СМИ распространили ложную информацию о том, что в декабре будут выплачиваться пенсии за декабрь нынешнего и январь следующего года одним платежом.

СМИ, ссылались на проект постановления, который находится на рассмотрении в Кабинете Министров Украины "О внесении изменений в бюджет Пенсионного Фонда Украины на 2018 год" для обеспечения финансирования выплат в декабре текущего года. Впрочем, этим проектом не предусмотрено авансирование выплат за январь 2019 года.

То есть, в этом году не будет применена практика прошлых лет, когда части пенсионеров выплаты за январь следующего года насчитывали в декабре текущего года. К примеру, в 2016 году заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве Светлана Глущенко сообщала о том, что пенсионеры пенсию за январь получат в декабре.