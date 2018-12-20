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Великобритания и Польша создадут подразделение для борьбы с российской дезинформацией, - Мэй

Страны намерены совместно противодействовать дезинформации со стороны России

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Интерфакс-Украина .

"Мы будем защищать нашу демократию с помощью консультаций, посвященных враждебной деятельности России, и близкого сотрудничества между нашими оборонными и разведывательными ведомствами. Обсуждение начнутся в начале следующего года", - отметила Мэй на пресс-конференции после переговоров с премьером Польши Матеушем Моравецким.

Она отметила, что Великобритания будет делиться опытом, чтобы создать с Польшей совместное подразделение, которое будет противодействовать российской дезинформации. Это подразделение будет гарантировать быстрое обнаружение противоправной деятельности России против государств или предприятий.

 

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