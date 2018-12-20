Великобритания и Польша создадут подразделение для борьбы с российской дезинформацией, - Мэй
Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Интерфакс-Украина .
"Мы будем защищать нашу демократию с помощью консультаций, посвященных враждебной деятельности России, и близкого сотрудничества между нашими оборонными и разведывательными ведомствами. Обсуждение начнутся в начале следующего года", - отметила Мэй на пресс-конференции после переговоров с премьером Польши Матеушем Моравецким.
Она отметила, что Великобритания будет делиться опытом, чтобы создать с Польшей совместное подразделение, которое будет противодействовать российской дезинформации. Это подразделение будет гарантировать быстрое обнаружение противоправной деятельности России против государств или предприятий.
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