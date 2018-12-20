Великобритания привлечет военных к освобождению аэропорта "Гатвик" от беспилотников
Об этом сообщает Associated Press .
"Сейчас идет обсуждение с полицией о возможности привлечения Минобороны к их операции", - сообщили в Минобороны.
Второй по величине аэропорт не работает уже более 18 часов.
Полиция проверяет территорию аэропорта и районы рядом, чтобы найти тех, кто руководит этими летательными аппаратами.
Как сообщалось ранее, в воздушном пространстве аэропорта "Гатвик" были замечены два беспилотника. Аэропорт также принес извинения пассажирам, но добавил, что главным приоритетом является безопасность.
Первые сообщения о дронах появились еще в среду вечером. В аэропорту заявили, что зафиксировали два дрона над взлетной полосой около 21:00 и поэтому вынуждены были отложить все рейсы до 3 ночи.
Затем дроны вновь были замечены уже сегодня в 3:45 утра и рейсы снова приостановили.
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