Великобритания привлечет военных к освобождению аэропорта "Гатвик" от беспилотников

20 декабря, 2018, 19:07

Полиция планирует привлечь Минобороны к решению ситуации с неизвестными беспилотниками над аэропортом "Гатвик"

Об этом сообщает Associated Press .

"Сейчас идет обсуждение с полицией о возможности привлечения Минобороны к их операции", - сообщили в Минобороны.

Второй по величине аэропорт не работает уже более 18 часов.

Полиция проверяет территорию аэропорта и районы рядом, чтобы найти тех, кто руководит этими летательными аппаратами.

Как сообщалось ранее, в воздушном пространстве аэропорта "Гатвик" были замечены два беспилотника. Аэропорт также принес извинения пассажирам, но добавил, что главным приоритетом является безопасность.

Первые сообщения о дронах появились еще в среду вечером. В аэропорту заявили, что зафиксировали два дрона над взлетной полосой около 21:00 и поэтому вынуждены были отложить все рейсы до 3 ночи.

Затем дроны вновь были замечены уже сегодня в 3:45 утра и рейсы снова приостановили.