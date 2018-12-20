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В Виннице школьница сорвала уроки, потому что принесла в школу "подарок на Николая"

20 декабря в Виннице старшеклассница испытала баллончик с перечным газом, который ей подарили на День святого Николая

Об этом сообщила заместитель директора по воспитательной работе СОШ №18 Ирина Матковская, передает "Укринформ" .

"Девочка-старшеклассница принесла в школу баллончик с перечным газом и решила испытать его в туалете на втором этаже. Говорит, что это был подарок отца на Святого Николая. Ребенок не подумала о последствиях, говорит, что уроки срывать не хотела", - рассказала Матковская .

По ее словам, детей, которые учились на втором этаже, где испытали баллончик с перечным газом, отпустили домой. А в остальных школьных помещений учебный процесс после проветривания продолжился.

Впрочем, чтобы предотвратить тяжелые последствия от применения вредного вещества в школу вызвали "скорую". Одного школьника, у которого возникла аллергия, медики забрали в больницу. Некоторым ученикам, которые обратились в школьный медпункт, дали антигистаминные препараты.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Винницкой области, на месте инцидента работали сотрудники ювенальной полиции.

 

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