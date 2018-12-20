20 декабря, 2018, 15:38

С 21 декабря заработает электронный кабинет, с помощью которого можно будет узнать историю автомобиля

Об этом сообщил глава Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины Алексей Рыженко на пресс-конференции, передает УНИАН .

Отмечается, что Государственное агентство по вопросам электронного правительства с 21 декабря запускает электронный кабинет автовладельца, в котором будет доступна первичная регистрация автомобиля.

По словам Рыженко, в кабинете будет более пяти услуг. В частности, украинцы могут узнать об истории своей машины: какие были предыдущие владельцы, попадал ли автомобиль в аварию.