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В Ривном пациент избил врача, сломал нос санитарке и выпал из окна

В городской больнице Ривного 26-летний пациент избил врача, сломал нос санитарке, а потом выпал из окна четвертого этажа

Об этом сообщает ТСН.

"Он был контактнен, адекватен, в сознании. Поступил он после судорожного припадка впервые в жизни, поэтому был госпитализирован", - пояснила заведующая неврологическим отделением Ривненской городской больницы Наталья Сысоева.

Но уже вечером пациент начал бить плафоны, порезал себе руки стеклом. Медики привязали мужчину к кровати. Они сказали, что пациент начал грызть пальцы, руки и жалюзи.

Далее он вырвался и набросился на медиков, в частности, избил женщин, которые присутствовали в палате. Затем побежал в другую палату и вылез на карниз за окном. Врачи начали звонить во все экстренные службы.

Мужчина не прыгнул, впрочем, не удержался и упал с высоты четвертого этажа. Медики отметили, что пациент чудом не ударился головой о бетонную конструкцию, поэтому и выжил. Пациента срочно доставили в реанимацию, теперь у него впереди месяцы лечения и реабилитации.

"Тяжелая травма, скелетная травма, ушиб грудной клетки, переломы бедра, локтя, таза. Общается, объясняет, что болит, но не контролирует свои эмоции", - сказал врач-ординатор реанимации Андрей Захарук.

Сейчас врачи не разрешают общаться с пациентом, ведь ему необходима сначала помощь психиатра. По словам заведующей, пациенты сказали, что не видели подобных ситуаций в самых кровавых фильмах ужасов. Они также сказали, что вопрос безопасности врачей и пациентов обсуждается не один раз, ведь охраны в больнице нет.

 

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