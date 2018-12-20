В обновлениях Windows 10 появится "песочница". Что это и как работает

20 декабря, 2018, 11:41

Microsoft анонсировала новую нативную функцию для запуска выполняемых файлов (exe), к источнику или содержанию которых нет доверия

Об этом сообщается на сайте Microsoft.

Ранее пользователям приходилось для этого использовать сторонние программы или виртуальные машины, чтобы избежать компрометации файлов на компьютере или паролей от сервисов. Теперь такая функция будет сразу доступна в ОС.

Песочница создаст изолированную виртуальную среду для работы любой программы и по ее окончании, после закрытия окна, удалит все связанные с ней данные.

Благодаря интеграции с ОС песочница будет иметь доступ к некоторым аппаратным возможностям системы (например, к графическому адаптеру). Для функционирования песочнице нужно включить виртуализацию и рекомендуется иметь на компьютере не менее 8 ГБ оперативной памяти.

Сама песочница запускается на отдельном ядре и будет занимать около 100мб. Инсайдеры Windows 10 смогут начать тестирование этой функции, как только Microsoft выпустит сборник 18305 (или более позднюю версию).