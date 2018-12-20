В обновлениях Windows 10 появится "песочница". Что это и как работает
Об этом сообщается на сайте Microsoft.
Ранее пользователям приходилось для этого использовать сторонние программы или виртуальные машины, чтобы избежать компрометации файлов на компьютере или паролей от сервисов. Теперь такая функция будет сразу доступна в ОС.
Песочница создаст изолированную виртуальную среду для работы любой программы и по ее окончании, после закрытия окна, удалит все связанные с ней данные.
Благодаря интеграции с ОС песочница будет иметь доступ к некоторым аппаратным возможностям системы (например, к графическому адаптеру). Для функционирования песочнице нужно включить виртуализацию и рекомендуется иметь на компьютере не менее 8 ГБ оперативной памяти.
Сама песочница запускается на отдельном ядре и будет занимать около 100мб. Инсайдеры Windows 10 смогут начать тестирование этой функции, как только Microsoft выпустит сборник 18305 (или более позднюю версию).
- Более 500 000 пользователей Android загрузили на свои смартфоны "вредные" приложения под видом игр с Google Play. Узнайте, какие программы являются опасными
- Предупреждение для пользователей Apple: буква "d" не всегда буквой "d", если она отображается в адресной строке Safari и может представлять угрозу
- 86% лучших VPN-приложений опасны. Разработчиками 60% лучших бесплатных мобильных VPN-приложений в Google Play Store и Apple Play Store являются граждане Китая, и у большинстве таких приложений очень слабая политика конфиденциальности данных пользователей
- Пользователей Instagram проинформировали об уязвимости в безопасности соцсети, которая может привести к открытию их личных паролей широкой общественности
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-