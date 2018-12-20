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В Минске будут судить активистов, вышедших поддержать захваченных РФ украинских моряков


фото: novychas.by
В Минске будут судить участников акции против захвата РФ украинских моряков, которые оставили бумажные кораблики возле здания российского посольства

Об этом сообщает Tut.by.

На нескольких участников акции милиция составила протоколы за "участие в несанкционированном мероприятии".

Трем участникам акции уже сообщили, что суд состоится в субботу утром, 22 декабря.

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