В Минске будут судить активистов, вышедших поддержать захваченных РФ украинских моряков
20 декабря, 2018, 13:08
В Минске будут судить участников акции против захвата РФ украинских моряков, которые оставили бумажные кораблики возле здания российского посольства
Об этом сообщает Tut.by.
На нескольких участников акции милиция составила протоколы за "участие в несанкционированном мероприятии".
Трем участникам акции уже сообщили, что суд состоится в субботу утром, 22 декабря.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-Морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
По теме
19 декабря, 2018 Сенаторы США призвали Трампа провести операцию по освобождению Керченского пролива для судоходства
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
19 декабря, 2018 Сенаторы США призвали Трампа провести операцию по освобождению Керченского пролива для судоходства
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-