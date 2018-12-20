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В Киеве изобретательный грабитель угрожал игрушечным пистолетом

На Оболони в Киеве мужчина ограбил магазин с помощью игрушечного пистолета

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Мужчина вломился в заведение, стал угрожать администратору заведения "пистолетом" и украл из кассы 4000 гривен.

Правонарушителя задержал свидетель происшествия, вместе с администратором заведения они вызвали полицию.

У нападающего полицейские изъяли игрушечный пистолет, которым он пугал персонал заведения, и похищенные из кассы деньги.

Злоумышленника подозревают в разбойном нападении. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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