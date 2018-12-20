В Киеве изобретательный грабитель угрожал игрушечным пистолетом
20 декабря, 2018, 22:28
На Оболони в Киеве мужчина ограбил магазин с помощью игрушечного пистолета
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Мужчина вломился в заведение, стал угрожать администратору заведения "пистолетом" и украл из кассы 4000 гривен.
Правонарушителя задержал свидетель происшествия, вместе с администратором заведения они вызвали полицию.
У нападающего полицейские изъяли игрушечный пистолет, которым он пугал персонал заведения, и похищенные из кассы деньги.
Злоумышленника подозревают в разбойном нападении. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-