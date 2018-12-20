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На Закарпатье сбежал осужденный. Объявлен план "Сирена"


фото: volinpost
В Закарпатской области во время конвоирования сбежал осужденный. Объявили оперативный план "Сирена", а в столице усилены меры безопасности

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По предварительной информации, беглец 1985 г.р. родом из Закарпатской области.

"Во время конвоирования сбежал осужденный. В связи с чем введен оперативный план "Сирена". В столице усилят меры безопасности из-за инцидента", - говорится в сообщении.

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