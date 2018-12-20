На Закарпатье сбежал осужденный. Объявлен план "Сирена"
20 декабря, 2018, 17:24
В Закарпатской области во время конвоирования сбежал осужденный. Объявили оперативный план "Сирена", а в столице усилены меры безопасности
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
По предварительной информации, беглец 1985 г.р. родом из Закарпатской области.
"Во время конвоирования сбежал осужденный. В связи с чем введен оперативный план "Сирена". В столице усилят меры безопасности из-за инцидента", - говорится в сообщении.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-