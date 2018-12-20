В Киеве Mercedes протаранил автобус. Есть погибшя

20 декабря, 2018, 23:42

Mercedes протаранил общественный автобус, в результате ДТП погибла пассажирка автомобиля

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

На проспекте Леся Курбаса автомобиль Mercedes A150 протаранил маршрутный автобус МАЗ, который стоял на остановке. От столкновения пассажирка Mercedes A150 получила травмы, несовместимые с жизнью и погибла на месте.

Тело женщины с раздавленного авто доставали спасатели. Водитель автомобиля серьезных травм не получил и отказался от госпитализации.

По словам свидетелей, водитель Mercedes имел признаки алкогольного опьянения. Так это или нет - выяснят наркологи.

Пассажиры автобуса не пострадали.