 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Херсонской области поймали беглеца из колонии


фото: narodna-pravda
В Херсонской области задержали беглеца из колонии, он пытался попасть в другую область

Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

"Благодаря совместным действиям правоохранителей Херсонской и Николаевской области беглеца задержали в одном из поселков Белозерского района. Осужденный пытался бежать в другую область", - заявили в полиции.

Правоохранители отметили, что открыли уголовное производство по статье 393 Уголовного кодекса Украины ( "побег из мест лишения свободы или из-под стражи").

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать