В Херсонской области поймали беглеца из колонии

20 декабря, 2018, 18:10

В Херсонской области задержали беглеца из колонии, он пытался попасть в другую область

Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

"Благодаря совместным действиям правоохранителей Херсонской и Николаевской области беглеца задержали в одном из поселков Белозерского района. Осужденный пытался бежать в другую область", - заявили в полиции.

Правоохранители отметили, что открыли уголовное производство по статье 393 Уголовного кодекса Украины ( "побег из мест лишения свободы или из-под стражи").