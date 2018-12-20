В Херсонской области поймали беглеца из колонии
20 декабря, 2018, 18:10
В Херсонской области задержали беглеца из колонии, он пытался попасть в другую область
Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.
"Благодаря совместным действиям правоохранителей Херсонской и Николаевской области беглеца задержали в одном из поселков Белозерского района. Осужденный пытался бежать в другую область", - заявили в полиции.
Правоохранители отметили, что открыли уголовное производство по статье 393 Уголовного кодекса Украины ( "побег из мест лишения свободы или из-под стражи").
- Ранее сообщалось, что из Северной исправительной колонии №90 в Херсоне сбежал один из заключенных.
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