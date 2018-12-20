В Херсоне из колонии сбежал заключенный, введен оперативный план
20 декабря, 2018, 11:03
Из Северной исправительной колонии №90 в Херсоне сбежал один из заключенных
Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
Речь идет о Викторе Чекане 1990 года рождения, однако, за какое именно преступление он отбывал наказание, в ведомстве не уточнили.
"Рост около 180 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, черные густые брови, уши оттопырены, темные волосы, имеет залысины, глаза карие", - говорится в сообщении.
Из особых примет в полиции отмечают шрамы на ладони правой руки и на правой брови.
Сейчас в связи с бегством на территории Херсонской области введен оперативный план Сирена.
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