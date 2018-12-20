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В Германии автомобиль наехал на людей на остановке, 9 пострадавших

В результате наезда автомобиля на автобусной остановке в немецком городе Реклингхаузен пострадало девять человек

Отмечается, что в больницу были доставлены шестеро прохожих и водитель автомобиля, информирует 24 канал.

По словам представителя правоохранительных органов, на месте работают эксперты и сотрудники дорожной полиции. Личность водителя пока не установлена, он получает медицинскую помощь и не может общаться со следователями.

"Сейчас мы ничего не можем сказать о причинах, по которым автомобиль съехал с проезжей части. Что за этим стоит - мы просто не можем пока сказать", - заявил представитель полиции.

Полиция немецкого Реклингхаузена не исключает террористический след в инциденте на автобусной остановке.

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