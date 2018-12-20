В бывшей УПЦ МП заговорили об "агрессии" из-за принятия закона о ее переименовании
20 декабря, 2018, 17:04
В бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что внедрение положений закона №5309 может привести к "агрессии"
Об этом говорится в комментарии на сайте синодального информационно-просветительского отдела бывшей УПЦ МП.
"Стоит отметить, что, согласно заявлениям президента Украины, которые он делал раньше, внедрение этого закона может стать поводом для эскалации агрессии против Украинской Православной Церкви и вызвать ряд нарушений фундаментального конституционного права на свободу совести и религиозных убеждений", - говорится в комментарии.
- Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №5309 относительно названия религиозных организаций, руководящий центр которых находится на территории государства-агрессора.
- Петр Порошенко достиг соглашения со Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по автокефальной церкви в Украине. Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента.
- 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему патриарху УПЦ КП Филарету и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии Украинской церкви.
- Церковь, которая получит Томос после объединительного Собора, будет называться "Православная церковь в Украине" . Украина и Вселенский патриархат заключили важное международно-правовое двустороннее соглашение о сотрудничестве в рамках процесса предоставления Томоса об автокефалии.
- 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
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