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В бывшей УПЦ МП заговорили об "агрессии" из-за принятия закона о ее переименовании


фото: REUTERS
В бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что внедрение положений закона №5309 может привести к "агрессии"

Об этом говорится в комментарии на сайте синодального информационно-просветительского отдела бывшей УПЦ МП.

"Стоит отметить, что, согласно заявлениям президента Украины, которые он делал раньше, внедрение этого закона может стать поводом для эскалации агрессии против Украинской Православной Церкви и вызвать ряд нарушений фундаментального конституционного права на свободу совести и религиозных убеждений", - говорится в комментарии.

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