Укрзализныця запустила поезд со Львова в Перемышль
20 декабря, 2018, 18:42
С четверга, 20 декабря, будет курсировать поезд со Львова в польский Перемышль
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Поезд будет назначаться на дни с наибольшим пассажирооборотом. В том числе он будет курсировать с 20 декабря по 7 января.
Согласно графику, отправление поезда № 89 из Перемышля в 10:15 и прибытие во Львов в 13:45. Со Львова отправление в 16:00, а прибытие в Перемышль в 17:46.
Путешествие продлится 2,5 часа. Стоимость билета - 253 грн.
В составе поезда будет 6 купейных вагонов с сидячими местами второго класса.
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