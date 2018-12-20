Укрзализныця запустила поезд со Львова в Перемышль

20 декабря, 2018, 18:42

С четверга, 20 декабря, будет курсировать поезд со Львова в польский Перемышль

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Поезд будет назначаться на дни с наибольшим пассажирооборотом. В том числе он будет курсировать с 20 декабря по 7 января.

Согласно графику, отправление поезда № 89 из Перемышля в 10:15 и прибытие во Львов в 13:45. Со Львова отправление в 16:00, а прибытие в Перемышль в 17:46.

Путешествие продлится 2,5 часа. Стоимость билета - 253 грн.

В составе поезда будет 6 купейных вагонов с сидячими местами второго класса.