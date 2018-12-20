Украина начнет переговоры о зоне свободной торговли с Британией
20 декабря, 2018, 12:19
Украинское правительство в 2019 году начнет переговоры о создании зоны свободной торговли с Британией
Об этом сказал министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив во время пресс-конференции по итогам 2018 года, сообщает Громадское.
"В 2019 мы начнем переговоры о заключении Соглашения о политическом сотрудничестве и свободной торговле с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии", - сообщил Кубив.
По его словам, в 2018 году Украина уже завершила переговоры о создании зоны свободной торговли с Израилем.
- Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения об установлении зоны свободной торговли с Израилем.
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