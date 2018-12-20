Ученые вставили ген кролика в домашнее растение. Зачем

20 декабря, 2018, 23:40

Ученые из Вашингтонского университета предложили новый способ очистки воздуха в доме: они вставили в геном домашнего растения - "плюща дьявола", кроличью версию гена P450 2e1

Об этом пишет The Guardian.

В организме млекопитающих P450 2e1 отвечает за производство фермента для расщепления некоторых химических соединений. Кроме P450 2e1, генетики встроили в растение два гена, которые позволят анализировать состояние растения. Это первый подобный эксперимент с домашней цветком.

В рамках эксперимента генетики поместили обычные и измененные растения в емкости с высоким содержанием хлороформа и бензола.

Оказалось, что обычные растения практически не повлияли на концентрацию химического загрязнения в воздухе, тогда как их изменены аналоги за восемь дней на 75% снизили уровень бензола в воздухе и за шесть полностью переделали хлороформ.

Сейчас ученые намерены научить растения удалять из воздуха не только бензол и хлороформ, но и другие химические элементы, такие как формальдегид. При этом пока неизвестно, появятся ли генно-модифицированные растения на широком рынке.