Ученые вставили ген кролика в домашнее растение. Зачем
Об этом пишет The Guardian.
В организме млекопитающих P450 2e1 отвечает за производство фермента для расщепления некоторых химических соединений. Кроме P450 2e1, генетики встроили в растение два гена, которые позволят анализировать состояние растения. Это первый подобный эксперимент с домашней цветком.
В рамках эксперимента генетики поместили обычные и измененные растения в емкости с высоким содержанием хлороформа и бензола.
Оказалось, что обычные растения практически не повлияли на концентрацию химического загрязнения в воздухе, тогда как их изменены аналоги за восемь дней на 75% снизили уровень бензола в воздухе и за шесть полностью переделали хлороформ.
Сейчас ученые намерены научить растения удалять из воздуха не только бензол и хлороформ, но и другие химические элементы, такие как формальдегид. При этом пока неизвестно, появятся ли генно-модифицированные растения на широком рынке.
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