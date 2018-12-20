Турция предлагала США передать российские С-400 для изучения, - Bloomberg
20 декабря, 2018, 11:02
Турция предлагала американским техническим экспертам провести исследования российских комплексов С-400, когда Анкара закупит их в Москву
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации собеседников агентства, подобную идею Турция, по их словам, выдвинула в последние недели. Остальные детали этой инициативы источники не приводят.
Агентство отмечает, что Турция таким образом надеялась уладить спор с Соединенными Штатами, который возник вокруг покупки ракетных комплексов в России.
Напомним, в марте стало известно, что Турция купила у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Тогда в Госдепе США заявили, что Турция не может покупать вооружение, несовместимое с оружием НАТО.
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