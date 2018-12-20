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Техника РФ на границе с Украиной свидетельствует о предпосылке для вторжения, - Порошенко


фото: president.gov.ua
Стягивание Россией вооруженных сил к границе с Украиной свидетельствует о предпосылке для полномасштабного вторжения

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко, сообщает Еспресо.TV .

"Мы расцениваем такие действия России как целенаправленное наращивание вооруженных сил на нашей границе, как предпосылку для полномасштабного вторжения России на нашу землю", - сказал он.

Порошенко отметил, что проводится подготовка к отпору российской агрессии. И он держит на личном контроле важнейшие доклады о ходе выполнения запланированных мероприятий.

"Не обо всем я могу рассказать. Но отмечу, что в направлении укрепления обороноспособности нашего государства уже сделано немало", - отметил он.

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