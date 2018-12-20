Техника РФ на границе с Украиной свидетельствует о предпосылке для вторжения, - Порошенко
20 декабря, 2018, 13:53
Стягивание Россией вооруженных сил к границе с Украиной свидетельствует о предпосылке для полномасштабного вторжения
Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко, сообщает Еспресо.TV .
"Мы расцениваем такие действия России как целенаправленное наращивание вооруженных сил на нашей границе, как предпосылку для полномасштабного вторжения России на нашу землю", - сказал он.
Порошенко отметил, что проводится подготовка к отпору российской агрессии. И он держит на личном контроле важнейшие доклады о ходе выполнения запланированных мероприятий.
"Не обо всем я могу рассказать. Но отмечу, что в направлении укрепления обороноспособности нашего государства уже сделано немало", - отметил он.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах".
- Впоследствии командование Военно-Морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
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