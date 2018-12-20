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Снег и пепел: Бэнкси показал свою новую работу

Уличный художник Бэнкси подтвердил, что является автором нового граффити: оно появилось на одной из улиц британского города Порт-Толбот

Видео с граффити он опубликовал в Instagram.

Бэнкси сделал подпись к посту: "С праздниками". Возможно, это не только поздравления, но и название его новой работы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. . . . Season's greetings. . .

Сообщение, распространенный Banksy (@banksy)

Рисунок появился на углу одного из гаражей. С одной стороны изображен мальчик с санями, который ловит на язык, казалось бы, снег. С другой стороны Бэнкси нарисовал свалку, в которой разведен костер. Это дает понять, что ребенок на самом деле ловит пепел.

На фоне видео играет рождественская песня Little Snowflake ( "Маленькая снежинка»).

Граффити обнаружил владелец гаража, сталевар Иэн Льюис. Он рассказал, что теперь там собираются фанаты Бэнкси. Местные власти даже установили возле рисунка заграждения.

Справка:

Весной Всемирная организация здравоохранения объявила Порт-Толбот в Уэльсе наиболее загрязненным городом Великобритании. Позже организации пришлось извиняться, так как оказалось, что предоставленные данные были неточными. Выяснилось, что на самом деле самый загрязненный город в стране - Сканторп в графстве Линкольншир, в котором, как и в Порт-Толботе, много металлургических предприятий.

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